Son Dakika Haberleri: Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da

Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'da, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcu Birkan Batuk'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Son olarak Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Pınar Karşıyaka, daha önce 2009 - 2012 yılları arasında da kırmızı-yeşilli formayı giyen Birkan Batuk'un sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Anadolu Efes, Birkan Batuk, Pınar Karşıyaka, Spor
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