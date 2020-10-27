Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde başrol oynayan Birkan Sokullu, önceki gün kız arkadaşı Eda Gürkaynak ile Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, son günlerde çok konuşulan bir habere de açıklık getirdi.

"BEN ORAYA 7 YILDIR GİTMİYORUM"

Eski eşi Aslı Enver'le bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiası gündeme gelen oyuncu, sorulara şöyle yanıt verdi: "Arkadaşlar ben o AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum. Şu an yanımda kız arkadaşım var ve mutlu bir ilişki yaşıyoruz."

3 YIL EVLİ KALMIŞLARDI

Aslı Enver ve Birkan Sokullu, 2012 yılında ünlü isimlerin akın ettiği bir düğünle evlenmişlerdi. 3 yıl evli kalan çift, fikir uyuşmazlığı nedeniyle 2015 yılında boşanmıştı.