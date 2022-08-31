Birleşik Kamu-İş: "Akp İktidarının, Ailelere Verdiği Çocuk Yardımlarını İnsani Düzeylere Çekmesi Gerekmektedir"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerin okul masraflarındaki fahiş artışlara dikkat çekerek "Devletin asgari ücretlilere verdiği 129,42 lira çocuk yardımı çocuğun aylık su masrafına bile yetmeyecektir. AKP iktidarının, yaşanan bu hayat pahalılığında ailelere verdiği çocuk yardımlarını insani düzeylere çekmesi gerekmektedir" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yeni eğitim öğretim yılına başlayacak öğrencilerin kırtasiye masraflarıyla ilgili açıklama yaptı. Kırtasiye fiyatlarının geçen seneye oranla neredeyse 3 katına çıktığına dikkat çeken Balık, şunları ifade etti:

"KIRTASİYE FİYATLARI GEÇEN SENEYE ORANLA NEREDEYSE ÜÇ KATINA ÇIKMIŞ OLMASI ÇOCUKLARI EĞİTİM ALAN AİLELERİ ZOR DURUMDA BIRAKMAKTADIR"

"Okulların açılmasına çok az bir süre kalmışken, veliler çocukları için okul alışverişlerine başlamış bulunmaktadır. Kırtasiye fiyatları geçen seneye oranla neredeyse üç katına çıkmış olması çocukları eğitim alan aileleri zor durumda bırakmaktadır. Alım gücünün düşmesi sebebi ile yapılacak bu kırtasiye harcamalarına birçok firma taksit kampanyaları düzenlemektedir. Yani bir aile çocuğunu sadece okulda kullanacağı kırtasiye masrafları için aylarca borç altında kalacaktır. Bir ailenin iki çocuğunun olduğunu varsayarsak, ortalama servis ücreti çocuk başına aylık bin 12 liradan iki çocuk için 2 bin 24 lira, günlük ihtiyaç ve giderlerini karşılayabileceği en düşük harçlık olarak hesaplanan ortalama 30 liradan iki çocuk için ayda bin 200 lira ve eğitim öğretim görebilmesi için zaruri ihtiyaçları karşılayacak rakam ortalama bin 530 liradan iki çocuk için 3 bin 60 lira.

"AKP İKTİDARININ, AİLELERE VERDİĞİ ÇOCUK YARDIMLARINI İNSANİ DÜZEYLERE ÇEKMESİ GEREKMEKTEDİR"

Veliler, daha ilk aydan ortalama 6 bin 284 liralık bir masrafla çocukları eğitim hayatına başlayacaktır. Asgari ücretin 5 bin 500 lira olduğu bu dönemde veliler çocuklarının eğitim masraflarına yetişememekte her geçen gün daha fazla borç altına girmektedir. Asgari ücretli bir ailenin ilk ay yapılan kırtasiye masrafları hariç tutulduğunda iki çocuk için 3 bin 224 lira aylık gideri olacaktır. Kalan 2 bin 276 lira ile dört kişilik bir mutfak masraflarını bile karşılaması mümkün değildir. Devletin asgari ücretlilere verdiği 129,42 lira çocuk yardımı çocuğun aylık su masrafına bile yetmeyecektir. AKP iktidarının, yaşanan bu hayat pahalılığında ailelere verdiği çocuk yardımlarını insani düzeylere çekmesi gerekmektedir."