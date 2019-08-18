Birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla başından vuruldu
1 saat önce
Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Ordu Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
'nun Aybastı
ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Aybastı ilçesine bağlı Esenli
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muzaffer Önkol adlı bir kişi, birlikte yaşadığı Safiye isimli kadın tarafından gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başından vuruldu. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan Muzaffer Önkol yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay gerçekleştiren Safiye adlı kadın jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
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