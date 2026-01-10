Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı - Son Dakika
Birmingham City

Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Birmingham\'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı
10.01.2026 12:13  Güncelleme: 12:16
Birmingham\'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı
Birmingham'da karla kaplanan bir gecede, Birmingham City'nin stadından yükselen ışıklar şehre adeta masalsı bir hava kattı. Pembe tonlara bürünen gökyüzü, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürürken geceye damga vuran görüntüler Birmingham City'nin stadından geldi. Stadın güçlü ışıklarının şehrin üzerine yaydığı atmosfer, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

STADIN IŞIKLARI GÖKYÜZÜNÜ PEMBEYE BOYADI

Gece boyunca stadın ışıkları, karla birleşince gökyüzünde pembe tonların hakim olduğu sıra dışı bir görüntü oluştu. Şehrin üzerinde oluşan bu renk geçişleri, Birmingham'da adeta sinema sahnesini andıran bir tablo ortaya çıkardı.

"İNANILMAZ GÜZEL" YORUMLARI

Ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da "büyüleyici", "inanılmaz güzel" ve "pembe bir rüya gibi" yorumlarıyla paylaşıldı. Karlı gecede stad ışıklarının oluşturduğu bu atmosfer, Birmingham'da görsel bir şölene dönüştü.

Birmingham City, Birmingham, Son Dakika

SON DAKİKA: Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı - Son Dakika
