Birmingham\'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

İngiltere'nin Birmingham kentinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürürken geceye damga vuran görüntüler Birmingham City'nin stadından geldi. Stadın güçlü ışıklarının şehrin üzerine yaydığı atmosfer, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

STADIN IŞIKLARI GÖKYÜZÜNÜ PEMBEYE BOYADI

Gece boyunca stadın ışıkları, karla birleşince gökyüzünde pembe tonların hakim olduğu sıra dışı bir görüntü oluştu. Şehrin üzerinde oluşan bu renk geçişleri, Birmingham'da adeta sinema sahnesini andıran bir tablo ortaya çıkardı.

"İNANILMAZ GÜZEL" YORUMLARI

Ortaya çıkan manzara, sosyal medyada da "büyüleyici", "inanılmaz güzel" ve "pembe bir rüya gibi" yorumlarıyla paylaşıldı. Karlı gecede stad ışıklarının oluşturduğu bu atmosfer, Birmingham'da görsel bir şölene dönüştü.