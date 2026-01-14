Biruni Üniversitesi'nden Bilim Kafe Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Biruni Üniversitesi'nden Bilim Kafe Etkinlikleri

14.01.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi, YÖK ile birlikte 6 ilde 'Bilim Kafe' etkinlikleri düzenleyerek bilimi tanıtıyor.

Biruni Üniversitesi organizasyonu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonuyla yürütülen "Bilim Kafe" etkinlikleri, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan 6 ilde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitelerde üretilen bilginin toplumda daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla YÖK tarafından "Sokakta, Bahçede, Kafede: Bilim Her Yerde" programı kapsamında Biruni Üniversitesince Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'da "Bilim Kafe" etkinlikleri düzenlendi.

İl milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde hayata geçirilen etkinlikler, lise öğrencilerinin katılımıyla illerde bulunan konferans salonlarında gerçekleştirildi.

Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik, "Gençlerde beslenmenin öğrenmeye etkisi" başlıklı sunum yaptı.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal da "Öğren ve geleceğini şekillendir" başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu.

Sunumlarda bilimsel bilgiler sade ve anlaşılır bir dille aktarılırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Bölgedeki lise öğrencilerinin akademisyenlerle doğrudan iletişim kurarak bilime ve üniversite yaşamına daha yakından temas etmesini amaçlayan "Bilim Kafe" etkinliklerinin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illerde sürdürülmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, bilginin toplumla buluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Yüksel, "Yükseköğretim Kurulunun öncülüğünde hayata geçirilen 'Bilim Kafe' etkinlikleriyle, Biruni Üniversitesi olarak ürettiğimiz bilgiyi toplumla ve özellikle gençlerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Çelik ise gençlerin etkinliklere olan yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Çelik, "Bugün dinlemeye hazır, söylenilenleri özümseyebilecek nitelikte bir toplulukla karşılaştık. Paylaştığımız küçük ipuçlarının, bu gençlerin geleceğinde önemli karşılıklar bulacağına inanıyorum. Bilim insana dokunmak için yapılır. Eğer topluma değmiyorsa, o bilim değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Farmakoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Önal da üniversitenin toplumla buluşmasının önemine işaret etti.

Önal, üniversitelerin, yapılan çalışmaları ve bilimin içeriğini gençlere aktaraılabilmesi noktasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Bu organizasyonlar sayesinde üniversiteyi halka buluşturuyoruz, kendimizi anlatabiliyoruz. Özellikle lise öğrencilerinde güçlü bir rol model arayışı var. Bu etkinliklerle buna katkı sunduğumuzu düşünüyorum. Öğrencilerden aldığımız geri dönüşler de bunu doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Üniversitesi'nden Bilim Kafe Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:09:17. #7.11#
SON DAKİKA: Biruni Üniversitesi'nden Bilim Kafe Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.