Bisiklet Dolandırıcısı 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Adana'da internet üzerinden ikinci el bisiklet satışı ilanıyla bir kişiyi 17 bin 500 lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 35 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık H.G. ve müşteki İ.A. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki İ.A.'nın sosyal medya hesabında ikinci el bisiklet ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık H.G'nin, kendi banka hesabına 17 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın İ.A. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, H.G'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki İ.A. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık H.G'yi 4 yıl hapis ve 35 bin lira adli para cezasına çarptırdı.