Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi - Son Dakika

Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi

19.11.2020 09:59
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi, System.String[]

Konya'da, bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması için otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerine empati eğitimi verildi.

Konya'da, bisiklet sürücülerinin trafikte yaşadığı zorlukların daha iyi anlaşılması için otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerine empati eğitimi verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip ve en yoğun bisiklet kullanılan şehri olan Konya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet sürücülerinin trafikte daha rahat seyretmelerini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda otobüs, minibüs ve ağır vasıta şoförlerinin, kendilerini bisiklet sürücülerinin yerine koymaları ve bisikletlilerin trafikte yaşadığı zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile işbirliğinde empati eğitimleri gerçekleştirdi.

Şoförler yüksek sesten korktu

Eğitim kapsamında şoförler, yol kenarındaki aparatlara koyulan bisikletler üzerinde pedal çevirdi. Bu esnada çok yakınlarından hızla geçen araçların yoğun korna seslerine maruz bırakılan şoförler irkilerek, trafikte bir an için kendilerini bisikletlilerin yerine koydu ve bisikletlilerin yaşadıkları zorluğu anladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet şehri Konya olarak bir taraftan bisiklet altyapısını güçlendirdiklerini, bir taraftan da farkındalık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Konya'da 550 kilometre bisiklet yolu inşa edildiğinin altını çizen Altay, 2023'e kadar 82,5 kilometre daha bisiklet yolu inşa ederek Konya'nın Türkiye'deki birinciliğini perçinlemek istediklerini dile getirdi.

"Trafikte bisiklet sürücülerine daha saygılı davranmalarını arzu ediyoruz"

Altay, Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförleri ve ağır vasıta şoförlerinin tamamının bu eğitime katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada amaç trafikte bisiklet kullanıcılarının ne hissettiklerini ağır vasıta şoförlerimizin bizzat yaşayarak öğrenmeleri. Böylece onların trafikte bisiklet sürücülerine daha saygılı davranmalarını arzu ediyoruz. Esnaf Odaları Birliğimiz ve Konya Minibüsçüler Odasıyla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Öncelikli hedefimiz otobüs, ağır vasıta ve minibüs şoförlerinin bu eğitimi alması. İnşallah ilerleyen süreçte Türkiye'de ehliyet alacak herkes bu eğitimden geçer. Çünkü bisikletli vatandaşlarımızın trafikte can güvenliği her şeyden önemli."

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise "İnşallah Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu eğitimler, Türkiye genelinde yaygınlaşır. Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi
Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi

Bisiklet, Türkiye, Otobüs, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bisiklet şehri Konya'da sürücülere empati eğitimi - Son Dakika


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