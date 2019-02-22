Son Dakika Haberleri: Bisiklet Sürücüsünün Otomobilin Altında Kaldığı An Kamerada

Bisiklet Sürücüsünün Otomobilin Altında Kaldığı An Kamerada

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisiklet sürücüsü Yüksel Yanık'ın (47) otomobilin altında kaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisiklet Sürücüsünün Otomobilin Altında Kaldığı An Kamerada, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bisiklet sürücüsü Yüksel Yanık'ın (47) otomobilin altında kaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan Yanık, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde pazartesi meydana geldi. Yüksel Yanık bisikletiyle giderken, yol kenarında park halindeki 16 PR 505 plakalı otomobilin sürücüsü Nevin B., aniden kapıyı açtı. Yanık, kapıya çarpmamak için manevra yapınca bisiklet devrildi. Bu sırada arkasından gelen Mülazım A. yönetimindeki 10 KT 268 plakalı otomobil, yere düşen bisikletin sürücüsü Yüksel Yanık'a çarptı. Kontrolden çıkan Mülazım A.'nın otomobili, park halindeki 06 AP 5848 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Otomobili çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yanık, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:09 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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