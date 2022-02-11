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BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika

BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI

11.02.2022 17:13

Antalya'da dün başlayan uluslarası bisiklet turunu havadan takip eden ve canlı yayın yapılan helikopter, motor kısmında yaşanan arıza nedeniyle pilotu tarafından Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptırıldı.

Antalya'da dün başlayan uluslarası bisiklet turunu havadan takip eden ve canlı yayın yapılan helikopter, motor kısmında yaşanan arıza nedeniyle pilotu tarafından Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptırıldı.

Görgü tanıkları helikopterin iniş sırasında kızak üzerine yaklaşık 1.5 metre sürüklendiği iddia edildi.

Antalya'da bu yıl 4'ncü kez düzenlenen ve 10 Şubat'ta başlayan Tour Of Antalya 2022'nin bugün yapılan Kemer- Antalya etabı saat 11.00'de başladı. Bisiklet konvoyunu havadan takip eden ve yayın kuruluşlarına canlı görüntü veren özel bir şirkete ait helikopterin, saat 15.40 sıralarında motor kısmında arıza yaşandı. Helikopteri kulllan pilot, yarış parkuru arasında yeralan Konyaaltı Sahili'nde iniş için kuleden acil izin istedi. İsmi açıklanmayan pilot, helikopteri sahildeki kumun üzerine indirdi. Sahilde güneşlenenlerin şaşkın bakışları arasında inen helikopter, kızak üzerine yaklaşık 1.5 metre sürüklendi.

Bisiklet parkurunda görevli Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahile helikopterin indiğini görünce, çevre güvenliği alıp destek istedi. Helikopter çevresi güvenlik şeridine alınırken, sahile ilk kez bir helikopterin acil iniş yaptığı belirtildi.

BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI
BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI
BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI

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Helikopter, Bisiklet, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİSİKLET TURUNU HAVADAN TAKİP EDEN HELİKOPTER SAHİLE ACİL İNİŞ YAPTI - Son Dakika
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