Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adlan Olsun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başhekim Olsun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafından yana kullanan Olsun, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

Olsun, "Haber"de Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafını seçen Olsun, "Günlük Hayat"ta da Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" karesini oyladı.

Olsun, AA'nın gelenekselleşen "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen tüm AA çalışanlarına ve muhabirlere teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yaklaşık 12 bin metrekare alanda inşa edilen 72 yatak kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, 15 Ekim 2021'de hasta kabulüne başlamıştı.

Hastanede 7 genel yoğun bakım, 8 KVC yoğun bakım, 6 koroner yoğun bakım, 4 adet de ara yoğun bakım olmak üzere toplamda 25 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.