Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
23.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adlan Olsun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adlan Olsun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başhekim Olsun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafından yana kullanan Olsun, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

Olsun, "Haber"de Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafını seçen Olsun, "Günlük Hayat"ta da Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" karesini oyladı.

Olsun, AA'nın gelenekselleşen "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen tüm AA çalışanlarına ve muhabirlere teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yaklaşık 12 bin metrekare alanda inşa edilen 72 yatak kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi, 15 Ekim 2021'de hasta kabulüne başlamıştı.

Hastanede 7 genel yoğun bakım, 8 KVC yoğun bakım, 6 koroner yoğun bakım, 4 adet de ara yoğun bakım olmak üzere toplamda 25 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika

Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi Başhekimi Olsun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.