Bismil Kaymakamı Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bismil Kaymakamı Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

Bismil Kaymakamı Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti

6 saat önce

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti.

Bismil Kaymakamı Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti, System.String[]

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İdlib'de yaralanan askeri ziyaret etti.

Kaymakam Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, Bismil Başsavcısı Meriç Dede ve İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir ile İdlib'de resim unsurlarının hava saldırısı sonucu yaralanan Astsubay Çavuş Muhammed Dal'ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Her zaman gazilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydeden Yüksel, "Değerli gazimiz Dal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Dal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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