Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

10.02.2026 18:59
BIST 100 endeksi, günü 41,34 puan kayıpla 13.797,04 puandan kapandı; BIST 30 endeksi yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 41,34 puan azalarak 13.797,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,41 puan ve yüzde 0,13 artışla 13.855,79 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.726,15 puanı, en yüksek 13.888,20 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 84,00 puan ve yüzde 0,56 artışla 15.014,87 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,71 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,03, mali endeks yüzde 0,17 ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 48'i geriledi 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Türkiye Altın İşletmeleri ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 44 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 5 bin 44 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,4 düşüşle 6 milyon 997 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,88, bileşik getirisi yüzde 35,58 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5145, satışta 43,6889 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,4878, satışta 43,6620 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 154,358 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

