Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışını Yükselişle Tamamladı

16.01.2026 19:18
BIST 100 endeksi 211,83 puan artarak 12.668,52 puandan kapandı. Gün içindeki en yüksek seviye 12.668,52 oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 211,83 puan artarak 12.668,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,84 puan ve yüzde 0,24 artışla 12.486,53 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.449,46 puanı, en yüksek 12.668,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 değer kazanarak 12.668,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 257,83 puan ve yüzde 1,89 artarak 13.917,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,79, hizmetler endeksi yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve mali endeks yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 29'u geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 593 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 593 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,0582, satışta 43,2307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,0845, satışta 43,2572 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1606, sterlin/dolar paritesi 1,3382 ve dolar/yen paritesi 158,096 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 artışla 64,0 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

