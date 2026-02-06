BIST 100 Endeksi Günü Negatif Tamamladı - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Negatif Tamamladı

06.02.2026 18:41
BIST 100 endeksi, %0,49 değer kaybederek 13.521,96 puanda kapandı. En çok kaybeden holding sektörü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 166 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile ulaştırma, en çok kaybettiren holding ve yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, teknoloji hisselerinde yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD verilerinin ekonomide beklenenden daha belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesine karşın pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi ise genele yayılan satışlarla birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB Enflasyon Raporu, cari denge, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı Çin'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

