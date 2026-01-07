BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

07.01.2026 13:31
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,64 artışla 12.100,66 puana ulaştı ve işlem hacmi 80,1 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 12.100,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,88 puan ve yüzde 0,64 artışla 12.100,66 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 80,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,87 ile finansal kiralma faktoring, en çok düşen ise yüzde 2,67 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, en yüksek 12.124,58 seviyesini görerek rekor tazelerken günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
