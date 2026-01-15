BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 12.377,74 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,84 puan ve yüzde 0,06 artışla 12.377,74 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 89 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 3,04 ile spor, en çok düşen ise yüzde 2,8 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler, ABD'de enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izlerken ABD yönetiminin İran'daki gelişmelere ve Grönland'a yönelik tutumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken 12.446,58 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.