BIST 100 Endeksi Yükselişte

12.01.2026 14:24
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 12.299,88 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 12.299,88 puana çıktı.

Cuma günü 12.200,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 67,03 puan ve yüzde 0,55 artışla 12.267,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,93 puan ve yüzde 0,81 kazançla 12.299,88 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.228,02 puanı, en yüksek 12.378,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,62 arttı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirke 28'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 591 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,10, bileşik getirisi yüzde 37,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1390 liradan, avro 50,4250 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,8 artışla 4 bin 591 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,2 yükselişle 62,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

