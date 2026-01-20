BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişte

20.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,37 artışla 12.794,69 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 12.794,69 puana çıktı.

Dün 12.747,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 12.760,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,81 puan ve yüzde 0,37 kazançla 12.794,69 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.706,34 puanı, en yüksek 12.810,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,25, mali endeks yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,27 düştü.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'ü düştü, 2'si yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 735 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,22, bileşik getirisi yüzde 35,98 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2870 liradan, avro 50,8030 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,4 artışla 4 bin 735 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 63,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:44:22. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.