BIST 100 Endeksi Yükselişte

26.01.2026 13:28
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,22 artarak 13.021,38 puana ulaştı. İşlem hacmi 88,2 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 13.021,38 puan oldu.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,67 puan ve yüzde 0,22 artışla 13.021,38 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 88,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi ise yüzde 1,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,94 ile madencilik, en fazla düşen ise yüzde 2,11 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik risklerin sürmesi ve yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak alıcılı bir seyirle tamamlarken, 13.088,83 puanı görerek rekor tazeledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yayımladığı sektörel enflasyon beklentilerine göre, ocakta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya kıyasla piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20'ye, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

