BIST 100 Güne Düşüşle Başladı
Ekonomi

BIST 100 Güne Düşüşle Başladı

11.02.2026 10:09
BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı. Küresel veriler izlenecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,68 puan ve yüzde 0,49 azalışla 13.729,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi de yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, söz konusu veride istihdam piyasasının durumuna ilişkin sinyaller aranacağını kaydederek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
