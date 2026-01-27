BIST 100, Günün İlk Yarısında Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100, Günün İlk Yarısında Düşüşte

27.01.2026 13:32
BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek 13.097,86 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kaybederek 13.097,86 puana indi.

Dün 13.177,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,72 puan ve yüzde 0,36 artışla 13.225,04 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 79,45 puan ve yüzde 0,60 kayıpla 13.097,86 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.086,42 puanı, en yüksek 13.262,95 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,9, sanayi endeksi yüzde 0,1 ve hizmetler endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,1 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken 60'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 96 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 31,98, bileşik getirisi yüzde 34,54 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3700 ve dolar/yen paritesi 153,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4000 liradan, avro 51,6300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 5 bin 96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

