BIST 100, Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100, Rekor Seviyede Kapatıldı

13.01.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 artışla günü 12.385,61 puanda tamamladı, işlem hacmi 192,9 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 130,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.428,44 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, 10 günlük pozitif seyrini koruyarak günü rekor seviyeden tamamladı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 Aralık'ta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ticaret satış hacmi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi de yüzde 14,2 yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100, Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek
Sarri, Guendouzi’nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro Sarri, Guendouzi'nin satılmasına tepki gösterdi: Ondan daha iyisi 80 milyon euro
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

19:40
Eser Yenenler’in kedisi 9 canlı çıktı
Eser Yenenler'in kedisi 9 canlı çıktı
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
19:21
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 20:00:39. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100, Rekor Seviyede Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.