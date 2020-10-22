BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.80 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.80 lirada

22.10.2020 09:55
BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.80 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.18 artışla 1,213.64 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.18 artışla 1,213.64 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.19 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

Küresel piyasalarda gerileyen dolar, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklayacağı güne, 7.82 - 7.83 lira aralığında başladıktan sonra 7.79 lirayı gördü.

Yapılan anketlerin sonuçlarına göre, geçen ay politika faizini 200 bazpuan artışla yüzde 10.25 düzeyine yükselten TCMB'nin, faizi yeniden artırması bekleniyor.Merkez Bankası'nın (TCMB) Çarşamba günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 13.31'e yükseldi. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7974 lira ve en yüksek 7.8278 lirayı gördükten sonra, 7.80 – 7.81 lira aralığında,euro en düşük 9.2468 lira ve en yüksek 9.2833 lirayı gördükten sonra, 9.25 – 9.26 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2462 lira ve en yüksek 10.2964 lirayı gördükten sonra 10.25 – 10.26 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18382 - 1.18657 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18494 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Para Piyasası Kurulu kararı öncesi fiyatlamalar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "İkinci dalgaya karşı alınan önlemlerin ekonomiyi yavaşlatmasına rağmen ek ABD mali paketinin çıkmaması piyasaları baskılamaya başladı."Salgının yeni merkezi Avrupa'dan (-yüzde 1.1) dünyaya yayılan satışlar görüyoruz. Mavi Dalga senaryosu ABD hisselerindeki satışları (-yüzde 0.3) sınırlıyor. "Cumhuriyetçilerle Demokratların birbirine üstünlük sağlayamadığı karakolda biten bir seçim senaryosunda piyasalardaki satışlar sertleşebilir (-yüzde 5.0-yüzde 10). "Türkiye varlıkları Para Piyasası Kurulu kararı öncesi dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor."MSCI Türkiye yüzde 0.8 yükselişle en güçlü gelişmekte olan Avrupa borsaları arasında yer alıyor. "Doların küresel olarak zayıflaması ve faiz artışı beklentisiyle güçlenen Türk lirası Borsa İstanbul'da bankaların öncülüğünde bir yükselişi tetikliyor. "Banka hisseleri son bir haftada yüzde 9.0 yükselerek sanayi hisselerini yüzde 8.0'e yakın yendi."Dünya borsalarındaki satışlara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Saat 14'teki Para Politikası Kurulu toplantısında beklediğimiz gibi 200bp faiz artışı gelirse (piyasa beklentisi 150-175bps) Türk lirası ve bankalar güçlenmeye devam edebilir. Borsa İstanbul için destek ve direnç olarak 1,200 ve 1,225 seviyeleri öne çıkıyor."Güçlü risk iştahı ve yüksek faiz artışı senaryosunda dolar Türk lirasına karşı ilk aşamada 7.76 seviyesine gerileyerek yükseliş trendinin kırıldığını teyit edebilir.

"Sonraki ana destek olarak 7.70, 7.59 ve 7.50 seviyeleri öne çıkıyor."


Para Politikası Kurulu, Borsa İstanbul, Türk, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.80 lirada - Son Dakika Ekonomi

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