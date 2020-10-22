BIST100 yüzde 0.18 artışla başladı, dolar 7.80 lirada

"Sonraki ana destek olarak 7.70, 7.59 ve 7.50 seviyeleri öne çıkıyor."

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.18 artışla 1,213.64 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.02 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.19 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

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