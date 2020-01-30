BİST100 yüzde 0.38 düşüşle açıldı, dolar 5.96 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), 0.09 düşüşle 119 bin 689 puandan kapatttığı Çarşamba gününün ardından, yeni güne yüzde 0.38 düşüşle 119 bin 231 puandan başladı. BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.63 düşüşle 172 bin 356 puandan açıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı. FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Para politikasının mevcut duruşu ekonomik aktivitenin sürdürülebilir gelişmesini, güçlü bir işgücü piyasası koşullarını ve enflasyonun Komite'nin hedefi olan simetrik yüzde 2.0 düzeyine dönüşünü destekleyecek niteliktedir. Küresel gelişmeler ve zayıf enflasyon baskısı dahil olmak üzere gelen verilerin ekonomik görünüme etkilerinin izlenmesi sürecek" denildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2.0'nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi. Fed yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Powell, Fed'in para politikası metninde kullandığı dilde, "enflasyonun yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.

Beyaz Saray 'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, FOMC'nin faizleri değiştirmeme kararı sonrasında yaptığı değerlendirmede Fed'i daha cesur olduğunu görmek istediğini söyledi. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Kudlow, Fed'in doğru yönde ilerlemekte olduğunu ve dün de doğru kararı verdiğini ifade etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, coronavirüsten dün 38 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam sayının 170'e ulaştığını belirtti. Açıklamaya göre, hastaneye başvuranların 7,711'ine coronavirüs teşhisi konulurken, 12,167 kişide de coronavirüs olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'de başlayan ve Avrupa 'ya da yayılan coronavirus konusunda global alarm vermedi fakat ülkeleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İsveçli IKEA, coronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki tüm mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Dünyanın en büyük mobilya perakendecisi olan IKEA'nın Çin genelinde 30 mağazası bulunuyor. Apple da coronavirüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle Çin'de daha fazla mağazasını kapatma kararı aldı. Salı günü yaptığı açıklamada Qingdao daki mazağazını 4 Şubat'a kadar kapattığını duyuran Apple, dün de Nanjing ve Fuzhon'daki mağazalarını da 3 Şubat'a kadar kapattığını açıkladı. The Verge'nin haberine göre Google , yeni coronavirüs salgını nedeniyle Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Habere göre Hong Kong ve Tayvan 'daki ofisler de geçici olarak kapatılacak.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 10.15 ve 10.10 düzeyinde.

Açılışta:

dolar en düşük 5.9563 lira ve en yüksek 5.9727 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

euro en düşük 6.5593 lira ve en yüksek 6.5811 lirayı gördükten sonra, 6.57 – 6.58 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7552 lira ve en yüksek 7.7776 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Piyasalarda acil durum ilanı…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

"Coronavirüs alınan tüm önlemlere rağmen hızını artırarak yayılıyor. Virüsten etkilenenlerin sayısı 7,700'i, hayatını kaybedenlerin sayısı 170'i geçti.

"Dünya Sağlık Örgütü henüz 'küresel acil durum' açıklamadı. Ama fiili durum Asya , ABD ve Avrupa'ya yayılan bir küresel salgına işaret ediyor. Krizin ekonomik maliyeti de yükseliyor.

"Salgının devam etmesi durumunda küresel değer zincirinde geçici kopmalar olabileceğinden endişe ediliyor. Virüs salgınının öngörülenden daha hızlı yayılması küresel risk iştahını da bozdu.

"Fed'in güvercin açıklamasına ve görece güçlü şirket karlarına rağmen ABD vadelileri küresel salgın baskısıyla yüzde 0.6 aşağıda işlem görüyor.

"Salgın haberi sonrasında yüzde 10'a yakın gerileyen petrol fiyatları ve yüzde 1.56'ya gerileyen ABD 10 yıllık devlet tahvil faizleri piyasaların virüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan ettiğini gösteriyor.

"ABD vadelilerinde ve Asya borsalarındaki satışlar kayıplar Borsa İstanbul'un yüzde 0.5 civarı bir düşüşle açılacağına işaret ediyor. ABD ve Avrupa piyasalarına paralel Türkiye hisselerindeki düşüş kısa vadede devam edebilir. Ancak tahvil ve CDS seviyeleri halen Türkiye varlıklarına yönelik risk iştahında sert bir bozulmaya işaret etmiyor.

"Bugün yurtdışında İngiltere Merkez Bankası Para Kurulu toplantısı (25bp faiz indirimi bekleniyor), yurtiçinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal 'ın Enflasyon Raporu sunumu izlenecek.

"Küresel büyümedeki yavaşlama endişesi ve coronavirüs salgını nedeniyle emtia fiyatlarındaki sert düşüş 2020 enflasyon raporundaki varsayımları eskisine göre daha fazla destekliyor. "