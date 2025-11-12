Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor?

Son dönemde gelen Bitcoin haberleri, düşüşü tetikleyen birkaç temel faktöre işaret ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini ertelemesi, piyasadaki risk iştahını zayıflattı. Yüksek faiz ortamında yatırımcıların sabit getirili araçlara yönelmesi, kripto varlıkların kısa vadede cazibesini azalttı. Buna ek olarak, dolar endeksinin (DXY) yeniden güç kazanması da Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. Makro veriler, özellikle ABD istihdam piyasasındaki dayanıklılığın Fed'i sıkı duruşta tutabileceğini gösteriyor.

ETF cephesinde de tablo karışık. Yılın ilk yarısında kripto piyasalarına büyük umut getiren Bitcoin ETF'leri, son haftalarda zayıf girişlerle gündeme geliyor. Bazı günlerde yüz milyonlarca dolarlık net çıkışlar görülürken, fon hacimleri de belirgin biçimde azaldı. Bu da kurumsal yatırımcıların temkinli bir pozisyona geçtiğini gösteriyor. Analistler, bu durumu "kâr realizasyonu" olarak yorumlasa da, kısa vadeli algı negatif yönde etki yaratıyor.

Bireysel yatırımcı tarafında ise tablo daha karmaşık. Zincir üstü veriler, uzun süredir hareketsiz olan bazı cüzdanların satış yönlü transferlerini artırdığını gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcıların bir kısmı kârını realize ederken, kaldıraçlı işlemlerdeki artış düşüşü derinleştirdi. 1,7 milyar doları aşan tasfiyeler, son dönemde kripto piyasasında yaşanan en sert düzeltmelerden birine işaret ediyor.

Bütün bu gelişmelerin ardından piyasa psikolojisinde "bekle-gör" havası hâkim. Bazı analistler, mevcut düzeltmeyi sağlıklı bir ara dönem olarak yorumluyor. Onlara göre Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesinin altına sarkması, yükseliş trendini sonlandırmıyor; aksine biriken satış baskısının boşalmasına olanak tanıyor. Ancak bu görüşe katılmayanlar da var: ETF çıkışlarının devam etmesi, Fed'in söyleminde değişim olmaması ve küresel likidite sıkışıklığı sürerse, düşüşün bir süre daha devam edebileceği düşünülüyor.

Küresel ölçekte Bitcoin, hâlâ kripto piyasasının yönünü belirleyen ana gösterge konumunda. Bu yüzden yaşanan her hareket, diğer coin'lerin seyrini de etkiliyor. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte Ethereum, Solana ve Avalanche gibi büyük altcoinlerde de çift haneli kayıplar yaşandı. Piyasanın genel havası "riskten kaçış" sinyalleri verirken, yatırımcılar yeniden güvenli liman stratejilerine yöneliyor.

