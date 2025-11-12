Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto

Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor?
12.11.2025 13:03  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin haftalar süren dalgalanmanın ardından 100 bin doların altına gerileyerek piyasada geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir psikolojik bir eşik olarak görülen bu seviyenin kırılması, yatırımcı güveninde geçici de olsa bir sarsıntı yarattı.

Son dönemde gelen Bitcoin haberleri, düşüşü tetikleyen birkaç temel faktöre işaret ediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerini ertelemesi, piyasadaki risk iştahını zayıflattı. Yüksek faiz ortamında yatırımcıların sabit getirili araçlara yönelmesi, kripto varlıkların kısa vadede cazibesini azalttı. Buna ek olarak, dolar endeksinin (DXY) yeniden güç kazanması da Bitcoin üzerindeki baskıyı artırdı. Makro veriler, özellikle ABD istihdam piyasasındaki dayanıklılığın Fed'i sıkı duruşta tutabileceğini gösteriyor.

ETF cephesinde de tablo karışık. Yılın ilk yarısında kripto piyasalarına büyük umut getiren Bitcoin ETF'leri, son haftalarda zayıf girişlerle gündeme geliyor. Bazı günlerde yüz milyonlarca dolarlık net çıkışlar görülürken, fon hacimleri de belirgin biçimde azaldı. Bu da kurumsal yatırımcıların temkinli bir pozisyona geçtiğini gösteriyor. Analistler, bu durumu "kâr realizasyonu" olarak yorumlasa da, kısa vadeli algı negatif yönde etki yaratıyor.

Bireysel yatırımcı tarafında ise tablo daha karmaşık. Zincir üstü veriler, uzun süredir hareketsiz olan bazı cüzdanların satış yönlü transferlerini artırdığını gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcıların bir kısmı kârını realize ederken, kaldıraçlı işlemlerdeki artış düşüşü derinleştirdi. 1,7 milyar doları aşan tasfiyeler, son dönemde kripto piyasasında yaşanan en sert düzeltmelerden birine işaret ediyor.

Bütün bu gelişmelerin ardından piyasa psikolojisinde "bekle-gör" havası hâkim. Bazı analistler, mevcut düzeltmeyi sağlıklı bir ara dönem olarak yorumluyor. Onlara göre Bitcoin'in 100 bin dolar seviyesinin altına sarkması, yükseliş trendini sonlandırmıyor; aksine biriken satış baskısının boşalmasına olanak tanıyor. Ancak bu görüşe katılmayanlar da var: ETF çıkışlarının devam etmesi, Fed'in söyleminde değişim olmaması ve küresel likidite sıkışıklığı sürerse, düşüşün bir süre daha devam edebileceği düşünülüyor.

Küresel ölçekte Bitcoin, hâlâ kripto piyasasının yönünü belirleyen ana gösterge konumunda. Bu yüzden yaşanan her hareket, diğer coin'lerin seyrini de etkiliyor. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte Ethereum, Solana ve Avalanche gibi büyük altcoinlerde de çift haneli kayıplar yaşandı. Piyasanın genel havası "riskten kaçış" sinyalleri verirken, yatırımcılar yeniden güvenli liman stratejilerine yöneliyor.

Bu kadar yoğun bilgi akışı arasında güvenilir haber kaynaklarının rolü her zamankinden daha kritik. JrKripto, Bitcoin ve kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlık olarak aktararak yatırımcıların güncel ve doğrulanmış bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Platformda yer alan Bitcoin haberleri kategorisi, fiyat hareketlerinden zincir üstü analizlere kadar geniş bir içeriği sunuyor.

Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İddianamede en dikkat çeken detay İşte İmamoğlu’ndan sonraki 2. adam İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama "CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
Yılmaz Vural’dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Kayıp otizmli Veysel’den günler sonra acı haber geldi Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi
Bülent Ersoy’a özel ilgi Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
10:57
Altında Tehlike Çanları Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
Altında Tehlike Çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında
10:17
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü İki ihtimal üzerinde duruluyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
09:59
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
İBB iddianamesinde 2 ünlü sanatçının da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 13:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin 100 Bin Dolarda: Piyasa İçin Ne Anlama Geliyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.