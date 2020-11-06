Bitcoin 15,500 doları aştı

Küresel düzeyde merkez bankalarının dijital para çıkarma hazırlıklarını artırmalarıyla, kripto parala yönelik ilgiyi artırınca, kripto piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 15,500 doları da aştı.

Bitcoin, 15,848 dolar ile yaklaşık iki yılın zirvesini gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8.69 artışla 15,503 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 15.34 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 23 milyar dolar artışla 287.35 milyar dolara kadar yükseldi.