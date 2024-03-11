Bitcoin, Gümüşü Geride Bırakarak Dünyanın Sekizinci En Büyük Varlığı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Bitcoin, Gümüşü Geride Bırakarak Dünyanın Sekizinci En Büyük Varlığı Oldu

Bitcoin, Gümüşü Geride Bırakarak Dünyanın Sekizinci En Büyük Varlığı Oldu

Son zamanlardaki değer artışı ile Bitcoin, piyasa değerini gümüşün önüne geçerek dünyanın sekizinci en büyük varlığı unvanını kazandı. Bitcoin'in piyasa değeri 1,4 trilyon dolara ulaşarak gümüşün 1,3 trilyon dolarlık değerini geride bıraktı. Bitcoin, 1,6 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in hemen arkasına yerleşti. Altın ise hala dünyanın en büyük varlığı olmaya devam ediyor.

11.03.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son zamanlardaki değer artışı ile Bitcoin, piyasa değerini gümüşün önüne geçerek dünyanın sekizinci en büyük varlığı unvanını kazandı.

Yatırımcıların Yeni Gözdesi Bitcoin Oldu

Son zamanlardaki değer artışı ile Bitcoin, piyasa değerini gümüşün önüne geçerek dünyanın sekizinci en büyük varlığı unvanını kazandı. CompaniesMarketCap'in verilerine göre Bitcoin'in piyasa değeri 1,4 trilyon dolara ulaşarak gümüşün 1,3 trilyon dolarlık değerini geride bıraktı. Bu sayede kripto para dünyasının lideri konumunda olan Bitcoin, 1,6 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in hemen arkasına yerleşti.

Dünyanın en büyük varlığı ise 14,66 trilyon dolarlık piyasa değeri ile altın olmaya devam ediyor.

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yüzde 2,4'lük bir artış göstererek 71.621 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin artmasından kaynaklandı. BitMEX Research'ün verilerine göre 11 Ocak'tan bu yana spot Bitcoin ETF'lerine yapılan toplam net akış 9,59 milyar dolara ulaştı.

BlackRock tarafından sunulan spot bitcoin ETF'i olan iShares Bitcoin Trust (IBIT), Ocak ayındaki lansmanından bu yana ETF pazarında lider konumda. Bitcoin 69.000 doları aşarak rekor kırdıktan sonra Çarşamba günü IBIT'e 788,3 milyon dolarlık rekor bir günlük giriş gerçekleşti.

Kripto para piyasasını genel olarak temsil eden GM 30 Endeksi ise son 24 saatte yüzde 1,89'luk bir artışla 156,28 puan seviyesine yükseldi.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Bitcoin, Gümüşü Geride Bırakarak Dünyanın Sekizinci En Büyük Varlığı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
13:13 AK Parti’nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı
12:23 İstinaf, Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı İstinaf, Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada kararını açıkladı
10:27 Dolar 32 TL’yi gördü, Bakan Şimşek “Endişelenmeyin“ dedi Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek "Endişelenmeyin" dedi
15:01 Dünya Kadınlar Günü’nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi
14:59 Ankara’da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 24 yaralı
14:42 Kayhan Yıldızoğlu’nun cenazesinde gerginlik Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde gerginlik! Şener Şen, fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi
14:35 NATO’nun 32. üyesi olan İsveç’in bayrağı genel merkeze asıldı NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı genel merkeze asıldı
14:22 Adana’da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü Adana'da bir baba, uyuşturucu parası isteyen oğlunu tüfekle öldürdü
14:07 AKP’li grup CHP’nin seçim ofisine girip slogan attı AKP'li grup CHP'nin seçim ofisine girip slogan attı
13:54 MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı MS hastası Serdar Ortaç tekerlekli sandalye kullanmaya başladı
13:54 Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi Doğu Ekspresinde fiyatlar uçunca milletvekili bakanlığa seslendi
13:44 AK Partili çobandan Turgut Altınok’a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız AK Partili çobandan Turgut Altınok'a tepki: 1 Nisan sabahı hezimetle kalkarsınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 15:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bitcoin, Gümüşü Geride Bırakarak Dünyanın Sekizinci En Büyük Varlığı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement