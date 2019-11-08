Son Dakika Haberleri: 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)
Son Dakika Güncel 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5)

7 saat önce

TUTUKLANDIAydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y.

'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (5), System.String[]

TUTUKLANDI

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600'bitcoin' karşılığı; yaklaşık 30 milyon TL dolandırıp ortadan kaybolan ve Bursa'da yakalanıp, Aydın'a getirilen Safiye Gökçe Y., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Safiye Gökçe Y. tutuklandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Gökçe, Aydın, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:27 Kaynak: DHA
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