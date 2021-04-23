Bitexen ile Giresunspor'dan 'kripto para' iş birliği

FinTek sektöründe faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji ile Giresunspor 'kripto para' alanında iş birliğine gitti. Anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji tarafından, Giresunspor'a ait bir mobil uygulama kurulacak ve kripto para oluşturulacak.

İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan ve FinTek sektöründe hizmet veren Bitexen Teknoloji A.Ş. ile TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor arasında bir teknoloji iş birliği anlaşması imzalandı. Giresunluları ve Giresunspor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen anlaşmayla takıma çeşitli avantajların sunulması hedefleniyor.