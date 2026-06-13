Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Muş ile Bitlis arasındaki idari sınır hattı resmi olarak değiştirildi. Söz konusu sınır güncellemesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında yürürlüğe koyuldu. Kararın saha uygulamalarından ve yürütülmesinden ise İçişleri Bakanlığı sorumlu olacak.

YENİ SINIR HATTI HANGİ NOKTALARDAN GEÇİYOR?

Yayımlanan kararda, iki şehrin idari sınırlarını birbirinden ayıran yeni koordinatlar ve doğal coğrafi sınırlar net bir şekilde haritalandırıldı. Buna göre yeni hat: Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki bölgeyi kapsıyor. Kuzeyde Karasu Nehri'nden başlayan sınır çizgisi sırasıyla; Avzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi ve Gevot Tepesi sırtlarını takip ederek ilerliyor. Yeni idari hat, Püşürük Tepesi koordinatlarında son buluyor.

Karasu Nehri

VATANDAŞLARIN KAZANILMIŞ HAKLARI SAKLI KALACAK

Kararda, mülki sınırların değişmesinin bölge halkının mağduriyetine yol açmaması için özel bir şerh düşüldü. İdari sınır değişikliği nedeniyle tarafların (vatandaşların veya tüzel kişiliklerin) karşı il sınırları içerisinde kalan tüm genel ve özel haklarının saklı tutulacağı, sınır değişiminin mevcut tapu, arazi veya kullanım haklarını etkilemeyeceği vurgulandı.