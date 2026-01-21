Bitlis'te 2026 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Bitlis'te 2026 Yılı İl Koordinasyon Toplantısı

21.01.2026 20:36
Vali Karakaya, ildeki kamu yatırımlarını ve projeleri değerlendirdi, önemli gelişmelerden bahsetti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında, İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Karakaya, mevsim koşulları nedeniyle kamu yatırımları açısından sahada çok sayıda çalışmanın yürütülebildiği bir dönemde olunmadığını söyledi.

Kurumların ağırlıklı olarak karla ve kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Yatırımcı kuruluşlardan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporuna göre ilimizde toplam 257 proje bulunuyor. Bu projelerden 178'i tamamlandı, 6'sı ihale aşamasında, 58'i ise devam ediyor. Sağlık yatırımları açısından ise modern sağlık tesislerinin devreye alınması ve mevcut tesislerin şartlarının iyileştirilmesi ve Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla netleşen ve Eren ailesinin destekleriyle gerçekleştirilen Tıp Fakültesi inşaatımız sürüyor. İnşaatın 2027 yılında tamamlanması planlanıyor. Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirildi. Bu çerçevede sulama başta olmak üzere yürütülen çalışmalar 2025 yılında arzu edilen seviyede olmasa da, bu yıl hedeflenen seviyeye ulaşılması için gerekli çalışmalar devam edecek."

Vali Karakaya, 2026 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan tasarruf tedbirlerinin devam ettiği bir dönem olmasına rağmen ilin önemli yatırımlar almaya devam edeceğini ifade etti.

Bu yıl ilde önemli projelerin hayata geçirileceğini dile getiren Karakaya, "Bitlis İlave Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yoğun bir çaba sarf edildi. Mevcut OSB alanımızın tamamen dolmuş olması, ilimizde yatırıma olan ihtiyacın daha da arttığını gösteriyor. Bu kapsamda 128 hektarlık alan için işlemler tamamlandı. Yaklaşık 660 milyon liralık altyapı projesinin bu yıl içinde başlaması planlanıyor. Rahva Lojistik Merkezi ile ilgili yaklaşık 320 milyon liralık ön proje çalışmaları devam ediyor ve ilerleyen süreçte yeni etapların hayata geçirilmesi planlanıyor. Tatvan Çevre Yolu'nun ikmal ihalesi yapılmış olup çalışmalar sürüyor. Projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor." diye konuştu.

Adilcevaz Belediyesinde çevre düzenlemesi ve halk plajına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Karakaya, El Aman Hanı'nın restorasyonu için ödenek ayrıldığını söyledi.

Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis POMEM Müdürü Rasim Açıköz, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum amirleri ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

