Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bitlis'te Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte çok sayıda mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı kırsalda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 23 Mart 2020 tarihinde Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-09 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 23 Mart 2020 günü bölgede bulunan SİHA tarafından bir grup BTÖ mensubunun görüntüsü tespit edilmiştir. Görüntü alınan bölgeye yapılan hava harekatı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığınca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte 2'si parçalanmış 3 adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift mekap ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kilogram peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)