Bitlis'te 7 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ve Hizan ilçelerindeki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köy ve bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelere teröristlerin yakalanmaları, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 04.00'te ilan edilen "sokağa çıkma yasağı"nın saat 15.30'dan itibaren kaldırıldığı aktarıldı.