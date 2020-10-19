Bitlis'te 95 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bitlis'te 95 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 95 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 95 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan 2 minibüste 95 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin geçişini organize ettikleri belirlenen M.Ş.A. ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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