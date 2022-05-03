Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi

03.05.2022 19:52
Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler katıldı.

Taşar ve Kiler, partililerin bayramını kutladı.

Milletvekilleri daha sonra il merkezi ve Tatvan ilçesinde taziye ile ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Milletvekillerine ziyaretinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililer eşlik etti.

YORUMLAR
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Ahlat'ta bayramlaşma töreni Ahlat'ta bayramlaşma töreni Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor Asırlardır süren şeker toplama geleneği devam ediyor

Vahit Kiler, Cemal Taşar, Bitlis, Kiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bitlis'te bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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