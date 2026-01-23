Bitlis'te Buz Sarktı, Tehlike Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Buz Sarktı, Tehlike Uyarısı

23.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te dondurucu soğuklar nedeniyle çatılarda 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Valilik uyardı.

BİTLİS'te dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Valilik, çatılardaki kar kütleleri ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Kentte kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları ve çatılardaki kar kütleleri ile ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Çatılardaki ve saçaklardaki buz, kar sarkıtlarına dikkat! Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle bina çatıları ve saçaklarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtları, yayalar ve araçlar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın çatı ve saçak altında durmamaları, Bina yöneticileri ve mülk sahiplerinin gerekli kontrolleri yaparak tedbir almaları, zorunlu olmadıkça riskli alanlardan geçilmemesi can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.

ÇATILARDA KAR TEMİZLEDİLER

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte çatılarda biriken kar kütleleri ve boyu 5 metreyi bulan buz sarkıtlarının temizlenmesi için bina sahipleri ve esnaf da çalışma başlattı. Özellikle yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşların, bellerine ip bağlayarak önlemler alıp kar küreme çalışması yaptıkları görüldü. Yetkililer, çatı temizliğinin uzman ekipler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar temizliği sırasında bina çevresinde önlem alınmasının ve gelişigüzel yapılan çalışmalardan da kaçınılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Buz Sarktı, Tehlike Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:19:38. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Buz Sarktı, Tehlike Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.