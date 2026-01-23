Bitlis'te Buz Sarktı, Tehlike Uyarısı

BİTLİS'te dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Valilik, çatılardaki kar kütleleri ve buz sarkıtlarının tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.

Kentte kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları ve çatılardaki kar kütleleri ile ilgili valilik açıklama yaptı. Açıklamada, "Çatılardaki ve saçaklardaki buz, kar sarkıtlarına dikkat! Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle bina çatıları ve saçaklarda biriken kar kütleleri ile buz sarkıtları, yayalar ve araçlar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın çatı ve saçak altında durmamaları, Bina yöneticileri ve mülk sahiplerinin gerekli kontrolleri yaparak tedbir almaları, zorunlu olmadıkça riskli alanlardan geçilmemesi can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır." denildi.

ÇATILARDA KAR TEMİZLEDİLER

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte çatılarda biriken kar kütleleri ve boyu 5 metreyi bulan buz sarkıtlarının temizlenmesi için bina sahipleri ve esnaf da çalışma başlattı. Özellikle yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşların, bellerine ip bağlayarak önlemler alıp kar küreme çalışması yaptıkları görüldü. Yetkililer, çatı temizliğinin uzman ekipler tarafından ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılması gerektiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar temizliği sırasında bina çevresinde önlem alınmasının ve gelişigüzel yapılan çalışmalardan da kaçınılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.