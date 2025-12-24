Bitlis'te İlk Derin Plan Yüz Germe Ameliyatı

BİTLİS Devlet Hastanesi'nde ilk kez derin plan (deep plane) yüz germe ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli ve ekibi tarafından ameliyat edilen Fatih Sirek, ameliyat sonrası yüzünün daha genç göründüğünü belirterek, doktor ve ekibine teşekkür etti.

Bitlis Devlet Hastanesine giden Fatih Sirek'e, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli ve ekibi tarafından yüz germe ameliyatı gerçekleştirildi. Klasik yüz germe yöntemlerinden farklı olarak yalnızca cilt değil, kas ve bağ dokularını da kapsayan derin plan üzerinden uygulanan ameliyatla, yüz ifadesi bozulmadan daha doğal ve uzun süre kalıcı sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor.

'AMELİYATHANE ŞARTLARIMIZ ÇOK İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli, ameliyathane şartlarının bölgedeki birçok hastaneye kıyasla oldukça iyi olduğunu belirterek, "Hastamıza ilimizde bir ilk olarak derin plan yüz germe ameliyatı uyguladık. Bu ameliyat sadece cildi değil, aynı zamanda cilt altı dokularını ve boyun bölgesini de kapsayan, hassas bir operasyondur. Uygun planların, uygun açılarla gerilmesiyle hastanın yaklaşık 10-15 yıl önceki görünümüne kavuşması hedeflenir. Hem hastamızın bilinçli ve uyumlu olması hem de ekibimizin deneyimi sayesinde süreç çok iyi geçti. İlk kez yapılmış olması bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

'İYİLEŞME SÜRECİ HIZLI, GÜNLÜK HAYATA DÖNÜŞ KOLAY'

Dr. Benli, ameliyatın iyileşme sürecinin de hızlı olduğunu vurgulayarak, "Bu operasyon sanıldığı kadar kompleks değil. Uygun hasta ve doğru endikasyonla rahatlıkla yapılabilir. Hastalar günlük hayatlarına kısa sürede dönebiliyor. Bölge şartlarında bu ameliyatın yapılabilmesi için hiçbir eksiğimiz yok. Hastanemizin hem ekipmanları hem de ekibi bu tür ameliyatlar için son derece yeterli. Her ne kadar kentte ilk kez yapılan bir operasyon olsa da, tüm ekip süreci çok iyi yönetti. Bölgenin hiçbir eksiği yok, hatta bazı açılardan fazlası bile var" diye konuştu.

'UZUN SÜREDİR BU AMELİYATI YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'

Ameliyatı olan Fatih Sirek ise "Bu ameliyatı uzun zamandır düşünüyordum. Devlet hastanesinde yapılması benim için çok isabetli oldu. Çağhan doktor çok ilgiliydi. Ameliyatım son derece iyi geçti, hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Ameliyat sonrası yüzüm daha genç ve toparlanmış bir görünüme kavuştu. Bu durum sosyal hayatıma da olumlu yansıdı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız ve hastanedeki tüm personel çok ilgiliydi. Günde birkaç kez gelip kontrol ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.