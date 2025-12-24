Bitlis'te İlk Derin Plan Yüz Germe Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te İlk Derin Plan Yüz Germe Ameliyatı

24.12.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Devlet Hastanesi'nde ilk derin plan yüz germe ameliyatı başarıyla yapıldı, hasta memnun.

BİTLİS Devlet Hastanesi'nde ilk kez derin plan (deep plane) yüz germe ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli ve ekibi tarafından ameliyat edilen Fatih Sirek, ameliyat sonrası yüzünün daha genç göründüğünü belirterek, doktor ve ekibine teşekkür etti.

Bitlis Devlet Hastanesine giden Fatih Sirek'e, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli ve ekibi tarafından yüz germe ameliyatı gerçekleştirildi. Klasik yüz germe yöntemlerinden farklı olarak yalnızca cilt değil, kas ve bağ dokularını da kapsayan derin plan üzerinden uygulanan ameliyatla, yüz ifadesi bozulmadan daha doğal ve uzun süre kalıcı sonuçlar elde edilmesi amaçlanıyor.

'AMELİYATHANE ŞARTLARIMIZ ÇOK İYİ'

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Çağhan Benli, ameliyathane şartlarının bölgedeki birçok hastaneye kıyasla oldukça iyi olduğunu belirterek, "Hastamıza ilimizde bir ilk olarak derin plan yüz germe ameliyatı uyguladık. Bu ameliyat sadece cildi değil, aynı zamanda cilt altı dokularını ve boyun bölgesini de kapsayan, hassas bir operasyondur. Uygun planların, uygun açılarla gerilmesiyle hastanın yaklaşık 10-15 yıl önceki görünümüne kavuşması hedeflenir. Hem hastamızın bilinçli ve uyumlu olması hem de ekibimizin deneyimi sayesinde süreç çok iyi geçti. İlk kez yapılmış olması bizim için ayrıca mutluluk verici" dedi.

'İYİLEŞME SÜRECİ HIZLI, GÜNLÜK HAYATA DÖNÜŞ KOLAY'

Dr. Benli, ameliyatın iyileşme sürecinin de hızlı olduğunu vurgulayarak, "Bu operasyon sanıldığı kadar kompleks değil. Uygun hasta ve doğru endikasyonla rahatlıkla yapılabilir. Hastalar günlük hayatlarına kısa sürede dönebiliyor. Bölge şartlarında bu ameliyatın yapılabilmesi için hiçbir eksiğimiz yok. Hastanemizin hem ekipmanları hem de ekibi bu tür ameliyatlar için son derece yeterli. Her ne kadar kentte ilk kez yapılan bir operasyon olsa da, tüm ekip süreci çok iyi yönetti. Bölgenin hiçbir eksiği yok, hatta bazı açılardan fazlası bile var" diye konuştu.

'UZUN SÜREDİR BU AMELİYATI YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORDUM'

Ameliyatı olan Fatih Sirek ise "Bu ameliyatı uzun zamandır düşünüyordum. Devlet hastanesinde yapılması benim için çok isabetli oldu. Çağhan doktor çok ilgiliydi. Ameliyatım son derece iyi geçti, hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Ameliyat sonrası yüzüm daha genç ve toparlanmış bir görünüme kavuştu. Bu durum sosyal hayatıma da olumlu yansıdı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız ve hastanedeki tüm personel çok ilgiliydi. Günde birkaç kez gelip kontrol ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hastane, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te İlk Derin Plan Yüz Germe Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:28:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te İlk Derin Plan Yüz Germe Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.