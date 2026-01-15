Bitlis'te Kar Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Bitlis'te Kar Nedeniyle Okullar Tatil

15.01.2026 00:19
Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 15 Ocak'ta bazı ilçelerde tüm okullar tatil edildi.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 2 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, 4 ilçede ise tüm okullar 15 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez, Tatvan ve Ahlat'ta taşımalı eğitim kapsamındaki okullar, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerinde ise tüm okullarda 15 Ocak 2026'da eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre; ilimiz genelinde kar yağışı devam etmekte olup, hava sıcaklarının düşmesi ve aşırı soğuklara bağlı olarak buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak, 15 Ocak 2026 Perşembe günü Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz genelinde tüm okullar, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Bitlis Merkez, Tatvan ve Ahlat ilçelerimizde ise köy okulları ve taşımalı eğitim-öğretime bir 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, Adilcevaz, Güroymak, Hizan ve Mutki ilçelerimiz de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. (Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır." denildi.

Kaynak: DHA

