Bitlis\'te Kar Yağışı, 100 Köy Yolu Kapandı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 100 köy ve mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi aşarken, ekipler kapalı yolları açmak için zorlu bir mücadele yürütüyor.

Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis'te kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı yağış nedeniyle kentte 100 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için 70 iş makinesi ve 90 personelle çalışma yürütülüyor. Yetkililer, rakımı yüksek köylerde yaşayan vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.