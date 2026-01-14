Bitlis'te Kar Yağışı 229 Yolu Kapattı

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 229 yerleşim yerinin yolu kapandı, yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 229 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 90 personel ve 70 iş makinesiyle çalışma yürütüyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 180 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kent merkezindeki park halinde olan araçlar ile tek katlı evler kara gömüldü.

Bitlis Belediyesi de kent merkezinde 70 personel ve 50 iş makinesiyle kar temizleme çalışması başlattı. Trafikte aksama yaşanmaması için ekipler, yoğun çalışırken, belediye işçileri de cadde kenarlarındaki kaldırımları temizledi.