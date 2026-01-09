Bitlis'te Kar Yağışı Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bitlis'te Kar Yağışı Yeniden Başladı

09.01.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te kar yağışı etkili olurken, valilik ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

BİTLİS'te kar yağışı yeniden başladı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gün boyunca yağışın etkili olacağı ve kent merkezine 20, yüksek kesimlere 50 santimetreye kadar kar düşebileceği belirtilirken; meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan ve kar örtüsü yüksek kesimler için çığ uyarısında bulundu. Yetkililer kar yağışı ile birlikte rüzgarın da etkili olacağını, çatı uçması, kar düşmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, geçen haftalarda etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 294 köy yolundan 289'unun yeniden ulaşıma açıldığı belirtilerek, "İl Özel İdaresi ekipleri 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Kapalı olan 5 köy yolu da en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacaktır" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Bitlis, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:39:47. #7.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.