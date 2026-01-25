Bitlis\'te Kar Yığınları Temizleniyor

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından binaların çatılarında biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri, belediye zabıta ekipleri tarafından yapılan uyarı anonsları sonrası bina sahipleri ve iş yeri işletmecileri tarafından temizlemeye başlandı.

Kent merkezinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda, çatılardan düşebilecek kar yığınlarına karşı önlem alındı. Zabıta ekipleri, iş yeri sahipleri ile bina sakinlerini uyararak temizlik yapılmasını istedi. Uyarılarının ardından bazı bina sahipleri çatılardaki karları kendi imkanlarıyla temizlerken, bazıları ise ücretli işçiler tutarak çalışma yaptırdı. İşçiler, bellerine bağladıkları iplerle çatılardaki karları temizledi.

Temizlik sırasında çatılardan atılan kar kütleleri, belediye ekipleri tarafından belirlenen noktalarda toplanarak kamyonlarla kent dışına taşındı. Yetkililer, vatandaşların özellikle bina saçakları ve çatı altlarında yürürken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.