Bitlis\'te Karla Mücadele 7/24 Devam Ediyor

23.01.2026 08:58
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları için Bitlis ekipleri aralıksız çalışıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ve yer yer 3 metreyi bulan köy yollarında 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreleri bulduğu bölgelerde greyder, kepçe ve kar savurma araçlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü Akçalı mezrasında yol açma çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdullah Geylani, 3 bin 365 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat çalışarak yolları açık tutmak için mücadele veren ekiplere de teşekkür etti. Geylani, "Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü Akçalı mezrasında Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaları yerinde müşahede etmekteyiz. 10 şantiye, 92 personel ve 70 iş makinesi ile 353 köy ve 288 mezrada toplam 3 bin 365 kilometrelik yol ağında kar küreme ve yol açma çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam etmektedir. Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en fazla kar yağışı alan illerinden bir tanesidir. Kentimize son 2 ayda 4 metre kar yağmış durumda. Bu miktar kırsal kesimlerde 6-7 metre civarına kadar ulaşabilmektedir. Kar durmadı tabii bizler de durmadık. Son dönemlerde yüzlerce köy yolumuz ulaşıma kapanmış olsa da ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da dahil olmak üzere hızlı, verimli ve etkin bir şekilde karla mücadele çalışmalarını devam ettirmektedir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

