Bitlis'te köylerdeki öğrenciler gezici kütüphaneyle buluşturuldu - Son Dakika

Bitlis'te 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında köylerdeki öğrenciler gezici kütüphaneyle buluşturuldu.

Etkinlik kapsamında Bitlis'e bağlı Narlıdere Yatılı Bölge Okuluna götürülen gezici kütüphanede öğrencilere kitaplar dağıtıldı.

Kitapları alan öğrenciler açık havada kitap okumanın tadını çıkardı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Çoban, gazetecilere, 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında 57. Kütüphane Haftası'nı kutladıklarını söyledi.

Bugün ülke genelinde kitap okuma etkinliğinin düzenlendiğini belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Bitlis'te bu mevsimde kar olduğu için kentin güneyinde bulunan Narlıdere köyüne geldik. Burada öğrenci, öğretmen ve ailelerle kitap okuma etkinliği düzenledik. Baharın coşkusunu yaşadığımız bir ortam burası. Bu etkinlikle çocukların hafızalarında yer aldığımıza inanıyoruz."

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ise Kütüphane Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla açık havada kitap okuma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Korkmaz, "Burada herkesin bir arada kitap okuması, çocuklar için unutulmaz bir anı oldu. Hepimiz burada kitap okuduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.