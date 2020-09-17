Bitlis'te, yol kontrollerinde 3 araçta 205 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

BİTLİS'te, polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan bir kamyon ve iki minibüste, yurda yasa dışı yollarla sokuldukları belirlenen yabancı uyruklu 205 kaçak göçmen yakalandı. 5 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan kamyon ve 2 minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada araçlarda yabancı uyruklu 205 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen kaçak göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.Olayda organizatörlük yaptıkları belirlenen İ.G., E.A., S.K., T.D. ve K.D., yakalanarak gözaltına alındı.