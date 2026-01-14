Biyologdan Tiyatrocuya: Rezzan Türkoğlu'nun Hayal Yolculuğu - Son Dakika
Biyologdan Tiyatrocuya: Rezzan Türkoğlu'nun Hayal Yolculuğu

14.01.2026 15:45
Rezzan Türkoğlu, 28 yıl biyologluk yaptıktan sonra tiyatroya geçerek hayallerinin peşinden koştu.

Kartal'da 28 yıldır biyolog olarak çalışan Rezzan Türkoğlu (55) mesleğini bırakarak tiyatroya yöneldi. "Yapma, aç kalırsın" diyenlere inat eğitim alan ve gece gündüz çalışan Türkoğlu, tiyatro oyunlarında oynamaya başladı. Türkoğlu, "Solo düet" isimli tek kişilik oyununu sergileyerek de hayalini gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu Rezzan Türkoğlu (55), Kartal'da yaşıyor ve 28 yıldır büyük firmalarda biyolog olarak çalışıyor. Başarılı bir kariyeri bulunan evli ve 1 çocuk annesi Türkoğlu, 55 yaşında hayatının yönünü değiştiren bir karar aldı.

"Hayallerime koştum"

Bundan sonraki yaşamına tiyatrocu olarak devam etmek istediğini söyleyen Türkoğlu, "Sanat hep içimde yanan bir ateşti. Ama hayat şartları ve iş dünyası sebebiyle yapamıyordum. Bir anda karar verdim ve çantamı alıp işten ayrıldım. Müdürüm 'Yapma aç kalırsın' dedi. Arkadaşlarımın bazıları 'Bu saatten sonra olmaz' dediler. Bazıları durumumu cahil cesareti diye yorumladı. Ama hiçbirini dinlemedim. Hayallerime koştum" dedi.

"Yaşımdan dolayı zorluklar yaşadım"

Eşi ve kızından büyük destek gördüğünü söyleyen Türkoğlu, "Tiyatro eğitimi almaya başladım. Müzik aletleriyle aram iyiydi. Bir yandan da gitar, yan flüt dersleri vererek gelir elde ediyordum. Kısa sürede tiyatro sahnesine çıkmayı başardım. Oyunlarda küçük roller almaya başladım. Artık hayallerime giden yolda hızlıca ilerliyordum. Yaşımdan dolayı tabii ki zorluklar yaşadım ama sevdiğim için bunların üstesinden kolaylıkla geliyordum" diye konuştu.

"İnanmayan arkadaşlarım izlemeye geldi"

Sonunda istediği noktaya geldiğini söyleyen Türkoğlu, şunları söyledi: "En büyük hayalim tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaktı. Çalışmalarım, uykusuz gecelerim sonuç verdi. Hocalarımın onayıyla 'Solo Düet' isimli tek kişilik oyun sergiledim. Hayatımın en heyecanlı ve mutlu anıydı. Oyunumu izlemeye sevenlerim ve başaramayacağımı düşünen bazı arkadaşlarım geldi. İnanıyorum ki, izlerken onlar da gurur duymuştur."

Türkoğlu, bundan sonra tiyatro oyunlarında ve dizilerde çok karşılaşılan bir oyuncu olacağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
