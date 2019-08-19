Son Dakika Haberleri: Bizans dönemine ait mozaiği çiftçiler buldu
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Bizans dönemine ait mozaiği çiftçiler buldu

1 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi, kuş figürüne benzeyen mozaik buldu.

Bizans dönemine ait mozaiği çiftçiler buldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, tarlada çalışan çiftçi, kuş figürüne benzeyen mozaik buldu. Adıyaman Müzesi yetkililerince yapılan incemelede, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik, koruma altına alındı.
İlçeye bağlı Güneykaş köyünde tarlada çalışan çiftçi, kuş figürüne benzeyen mozaik görünce durumu jandarmaya bildirdi. Araziye gelen jandarma ve Adıyaman Müzesi yetkilileri inceleme yaparak mozaiği koruma altına aldı. Yapılan incelemede mozaiğin Bizans dönemine ait olduğu ve yaklaşık 20 metrekare alana sahip olduğu belirlendi. Mozaiğin tamamının gün yüzüne çıkarılması için işlemlerin başlatıldığı bildirildi.



Adıyaman Müzesi, Besni, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:02 Kaynak: DHA
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