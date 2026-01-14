Bizati: Kupa ve Ligde Seri İstiyoruz

Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Özcan Bizati, Antalyaspor maçının ardından, "Kupa da 6 puan yaptık, devamını getirmek istiyoruz. Ligde de bir seriye başladık. İnşallah yenilmezlik serimizi de devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Özcan Bizati, açıklamalarda bulundu. Bizati, maçın hem teknik ekip hem de oyuncular için kritik bir deneyim olduğunu belirterek, "İki takım için de değerli bir maçtı. Biz kamp açısından biraz değerlendirmeyle başlamak istiyoruz. Bizim için uzun bir süreçti. Burada kupanın denk gelmesi kampın 12 gün olmasını sağladı. Psikolojik olarak aşmamız gereken yorgunluğumuz vardı. Bir sınırımız vardı. Onu aşma açısından güzel bir maç oldu bizim için" diye konuştu.

"Oynamayan oyuncularımızı oynattık"

Galibiyetin yanında sahada kazasız ve sakatlıksız bir şekilde mücadele edilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirten Bizati, şöyle konuştu:

"Sakatlıksız, kazasız, herhangi bir şeysiz geçtiğimiz için seviniyoruz. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Genç oyuncularımızı özellikle altyapıdan gelen oyuncularımızı biraz görmek istedik. O bizim açımızdan önemliydi."

Kupada elde ettikleri 6 puanın moral verdiğini ifade eden deneyimli antrenör, hem kupada hem ligde ivmeyi sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Kupa da 6 puan yaptık, devamını getirmek istiyoruz. Ligde de bir seriye başladık. İnşallah yenilmezlik serimizi de devam ettirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA