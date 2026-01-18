Bizati: Motivasyon Eksikliği İlk Yarıda Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bizati: Motivasyon Eksikliği İlk Yarıda Etkili

18.01.2026 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bizati, motivasyon eksikliği ve ikinci yarıdaki reaksiyonu vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Özcan Bizati, ilk yarıda motivaston eksikliği olduğunu ama takımın ikinci yarıda iyi reaksiyon verdiğini söyledi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Bizati, düzenlenen basın toplantısında dün gerçekleşen seçimli genel kurula ilişkin, "Yeni yönetimimizi tebrik ederim. İnşallah daha güzel günler bizi bekler. Arda Bey de güven tazeledi. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." diyerek sözlerine başladı.

Özcan Bizati, oyun alışkanlığı olan Samsunspor ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Biz ilk yarı biraz buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Burada oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Bunu devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlk yarı performansının motivasyon eksikliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Bizati, "Biz ikinci yarı o reaksiyonu verdiğimiz için oyunu toparladık. İlk yarıdaki oyunu oynarsanız hangi takım olursanız olun mağlup olursunuz. Kime karşı oynarsanız oynayın. İlk yarıda biraz motivasyonumuz, iştahımız düşüktü. Biz iştahsız oyuna gelemeyiz, gelmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Bizati, ara transfer dönemine ilişkin soruya, "İhtiyaç olduğu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bütçemiz dahilinde bunlara gireceğiz. İmkan sağlanırsa ihtiyacımızın olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Gençlerbirliği, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bizati: Motivasyon Eksikliği İlk Yarıda Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:58:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bizati: Motivasyon Eksikliği İlk Yarıda Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.